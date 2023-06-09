أيقظها الألم فاستخدمت الغراء عوضاً عن قطرة العين!

المصدر: دبي - البيان

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لم تكن فتاة أمريكية لتتخيل يوماً ما حل بها، بينما هي تتداوى من آلام في عينيها، باستخدام قطرة عين وصفها لها الطبيب. ففي منتصف إحدى الليالي، استيقظت وهي تشعر بآلام في عينيها، فبادرت لتداويها بالقطرة، لكنها تناولت، عوضاً عنها، بالخطأ، زجاجة غراء قوي المفعول، فوضعت منه قطرة في عينها.

وطبقاً لما ورد في تقرير موقع 24 الإلكتروني، عانت ليديا هارتمان (22 عاماً)، من نيويورك، من آلام شديدة بعدما وضعت في عينيها المادة اللاصقة قوية المفعول بدلاً من قطرات العين المرطبة، حيث نقلت إلى الطوارئ في المستشفى، حسب موقع «نيويورك بوست». وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها على «تيك توك»، حاصداً أكثر 5 ملايين مشاهدة، وأكثر من 500 ألف تعليق، تحت عنوان «اقرأ الزجاجة جيداً قبل الاستخدام».

وأظهر الفيديو لقطات لهارتمان أثناء محاولة إسعافها من قبل الأطباء والممرضات. إذ جعلوها تضع مرهماً يذيب الصمغ، لكن الأمر لم ينجح، فحاولواالتقاط الصمغ لفصله عن مقلة العين، لكن بلا جدوى. وفي نهاية المطاف، احتجزوها بغرفة خاصة، واستخدموا أداة معدنية لفتح عينيها.