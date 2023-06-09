كلاب «البولدوج» قاتلة

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دعا عدد كبير من نجوم الفن، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا، إلى حظر سلالة الكلاب المعروفة بـAmerican Bully XL أو «الأمريكان بولدوج»، التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بعد الكشف عن بيانات مروعة تتعلق بمسؤوليتها عن قتل عدد كبير من الأشخاص، منذ عام 2021، إذ تضاعفت الوفيات الناجمة عن هجمات الكلاب في العامين الماضيين، من أربعة في عام 2021 إلى رقم قياسي في عام 2022، وبلغ 2 من أربع هجمات قاتلة للكلاب في المملكة المتحدة في 2021، كانت الأمريكان بولدوج مسؤولة عن ستة على الأقل من كل عشرة خلال 2022، يقول ستان رولينسون، وهو متخصص في سلوك الكلاب، في تصريحات لـ«ديلي ميل»: إن هذه الكلاب شرسة للغاية، تستطيع قتل شخص ما في أقل من دقيقة، والأسوأ أن لا أحد يعرف عددهم في بريطانيا. هناك الآلاف على الأقل، محذراً أن تتسبب في قتل المزيد من الأشخاص، خلال الأشهر والأعوام المقبلة. (دبي - البيان)