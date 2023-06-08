ظاهرة «النينو» المناخية تبدأ منذرة باضطرابات في الطقس العالمي

المصدر: د ب ا

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بدأت ظاهرة "النينو" المناخية العالمية، التي تحشد القوة للتخفيف من موسم أعاصير المحيط الأطلسي الذي انطلق.

وذكر مركز التنبؤ المناخي الأمريكي اليوم الخميس أن درجة الحرارة في مستوى البحر في القطاع الاستوائي من المحيط الهادئ ارتفعت بمقدار 5ر0 درجة مئوية فوق المستوى المعتاد، وتغيرت وتيرة الرياح إلى الحد الذي يشير إلى بدء ظاهرة إل نينو، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت بلومبرغ أن المركز الأمريكي، الذي يعد جزءا من الجهاز الوطني للطقس، متأكد من أن هذه الظروف ستستمر.

وقالت ميشيل لورو، التي تعمل بالمركز في مقابلة إن "ظروف ظاهرة النينو قائمة ونتوقع أن تتطور وتكبر فيما ندخل في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".