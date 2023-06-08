قتيلان بانهيار جزئي لمصنع نسيج في المغرب

المصدر: أ ف ب

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لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث انهيار جانب من مصنع نسيج بضواحي الدار البيضاء اليوم، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بالغة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطات المحلية لمحافظة مديونة المجاورة للدار البيضاء أن «شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بليغة، إثر انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج».

وأضافت أن مصالح الوقاية المدنية باشرت عمليات «الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض».

ووقع الحادث فجر اليوم، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى المحافظة المذكورة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.

وفُتح تحقيق بإشراف النيابة العامة لتحديد أسباب الحادث، وفق المصدر نفسه.