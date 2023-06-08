رصد البلاستيك في البحار بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (أولدنبورج - د ب أ)

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أعلن المعهد الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي (دي إف كيه آي) في مدينة أولدنبورج شمال غربي ألمانيا، عن تطوير أنظمة عدة تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة على توثيق النفايات البلاستيكية في أسطح البحار العالمية.

وأوضح المعهد أنه يطور هذه الأنظمة لمشروع «بلاستيك أوبس+»، مشيراً إلى أنه ستزود هذه التقنية بطائرات مراقبة تعمل في كل أنحاء العالم، ستزود بأجهزة استشعار تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقال المعهد: بهذه الطريقة سيجري تسجيل مستمر وشامل لحجم النفايات البلاستيكية. وتدعم الحكومة الألمانية المشروع، بـ 9. 1 مليون يورو.