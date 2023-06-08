3 علماء أمريكيين يفوزون بـ«أميرة أستورياس»

المصدر: (مدريد - أ ب)

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فاز علماء الأحياء الأمريكيون جيفري غوردن، وبيتر غرينبرغ، وبوني باسلر، أمس، بجائزة أميرة أستورياس الإسبانية للأبحاث العلمية والتقنية لعام 2023. وقالت لجنة تحكيم جائزة أميرة أستورياس إن الثلاثة اختيروا لمساهماتهم في البحث في الدور الأساسي للكائنات الحية الدقيقة في الحياة على الأرض.

وقالت اللجنة إن غوردن «قاد اكتشاف وفهم الميكروبيوم البشري»،

ونال غرينبرغ وباسلر إشادة لعملهما في الكشف عن آليات التواصل بين البكتيريا.

وقالت هيئة التحكيم إن عمل الثلاثة كان «تمكين التطبيقات العلاجية المبتكرة، والبحث عن علاجات فعالة جديدة ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية».