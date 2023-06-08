إسبانيا تسجّل أكثر فصول الربيع حرّا منذ العام 1961

المصدر: أ ف ب

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شهدت إسبانيا أكثر فصول الربيع حرا منذ بدء التسجيلات المناخية في البلاد، بمتوسط درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، على ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أمس الأربعاء.

وأوضحت الوكالة عند تقديم التقرير "كان ربيع العام 2023 الأكثر حرا في إسبانيا" منذ بدء تسجيل الاحصاءات المناخية في العام 1961، ويعود ذلك خصوصا إلى موجة الحر المبكرة الاستثنائية التي ضربت البلاد نهاية أبريل.

وخلال هذه الأشهر الثلاثة، بلغ متوسط درجة الحرارة في البلاد 14,2 مئوية، أي 1,8 درجة أعلى من المعدل الطبيعي للموسم و0,3 درجة أعلى من آخر ربيع قياسي من حيث درجات الحرارة المرتفعة وقد سُجّل في 1997.

كذلك، كان ربيع 2023 ثاني أكثر فصول الربيع جفافا يسجل في إسبانيا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتسببت كتلة هواء حار وجاف من شمال إفريقيا في تسجيل درجات حرارة قياسية في البر الرئيسي لإسبانيا نهاية أبريل بلغت 38,8 مئوية في جنوب البلاد، وهو مستوى أعلى من ذلك الذي يسجل عادة في يوليو.

وخلال السنوات الأخيرة، تتزايد وتيرة موجات الحر الاستثنائية التي تضرب إسبانيا التي تعد من الدول الاكثر عرضة لتداعيات ظاهرة تغير المناخ، فيما تواجه حوالي 75% من أراضيها خطر التصحر وفقا للأمم المتحدة.