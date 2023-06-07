اكتشاف حطام غواصة بريطانية مفقودة منذ 81 سنة

المصدر: أ ف ب

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عُثر في بحر إيجه على حطام الغواصة البريطانية «إتش إم إس ترايومف» التي اختفت بشكل غامض خلال مهمة في اليونان عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، على ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية (آنا).

ونجح فريق الغواص اليوناني كوستاس ثوكتاريديس في اكتشاف الحطام الذي يبحث عنه منذ عام 1998 على عمق 203 أمتار في بحر إيجه، وعلى بعد عشرات الكيلومترات من الساحل.

وترتبط هذه الغواصة، التي يبلغ طولها 84 متراً وتُصنّف ضمن الفئة «ت»، بالمقاومة ضد الاحتلال النازي في ذلك الوقت في اليونان، وكذلك بالاستخبارات البريطانية، وفق ما نقلت الوكالة عن كوستاس ثوكتاريديس.

وكان أفراد طاقمها الـ64 قد لقوا جميعاً حتفهم خلال غرقها.

ونفذت «ترايومف» نحو 20 مهمة حربية بين عامي 1939 و1942، وبدأت عملها في بحر إيجه في مارس 1941 قبالة أرخبيل دوديكانيز الذي كان يومها خاضعاً للسيطرة الإيطالية، وتمكنت من تدمير عدد من القطع البحرية، من بينها الغواصة الإيطالية «سالبا».

لكنّ سلاح البحرية البريطاني أعلن، في 23 يناير 1942، أن «ترايومف»، التي كانت تنفذ مهمتها الحادية والعشرين، هي «بحكم المفقودة».