بسبب تجاوز السرعة .. 130 ألف دولار غرامة

المصدر: د ب ا

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غرم رجل أعمال ثري في فنلندا 121 ألف يورو (129544 دولارا) بسبب تجاوزه حدود السرعة المقررة بسيارته.

وكان أندريس ويكلوف، أحد أغنى الشخصيات في فنلندا، يقود سيارته في جزر أولاند الفنلندية على نهر يارسوفاغن متجها نحو عاصمة جزيرة أولاند في ماريهامن، عندما ضبطته الشرطة وهو يقود سيارته بسرعة 50 ميلا في الساعة تقريبا في منطقة تبلغ حدود السرعة المقررة فيها 30 ميلا في الساعة، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز).

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، قال فيكلوف إنه كان يدرك أنه تجاوز الحد الأقصى للسرعة الذي تغير "فجأة" وكان يحاول الإبطاء، لكنه لم يتمكن من الإبطاء بالسرعة الكافية.

وأضاف: "أنا نادم حقا على الأمر". كما علقت السلطات رخصة قيادته لمدة 10 أيام.

يشار إلى أنه بموجب نظام "الغرامة اليومية" الفنلندي، يعتبر دخل الفرد محددا رئيسيا في مقدار الغرامة التي تصدرها سلطات إنفاذ القانون لاحقا.

وكانت فنلندا أول دولة من دول الشمال تطبق نظام "الغرامة اليومية" القائم على الدخل في عام 1921، وحذت العديد من الدول الأوروبية حذوها منذ ذلك الحين.