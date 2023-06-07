مئات «الهياكل الغامضة» قرب مركز درب التبانة

المصدر: (دبي ــــــــ البيان)

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اكتشف علماء الفلك المئات من الهياكل الغريبة الشبيهة بالخيوط في مركز مجرتنا، التي ربما تتبع المسار العنيف لثقب أسود قديم.

ووفقاً لدراسة جديدة نشرت في 2 يونيو في مجلة The Astrophysical Journal Letters، يبلغ طول كل من هذه «الخيوط» التي لم تكن معروفة سابقاً ما بين 5 و10 سنوات ضوئية - وهي المسافة بين الشمس وبلوتو بآلاف المرات - ولكنها مرئية فقط في موجات الراديو، ما يعني أن من المحتمل أن تكون الهياكل قد تم إنشاؤها بواسطة رشقات نارية من جزيئات عالية الطاقة غير مرئية للعين المجردة.

وتقع الهياكل الشاسعة في منتصف مجرتنا درب التبانة وتشير إلى الثقب الأسود الهائل المركزي لمجرتنا. ويقول العلماء إن هناك المئات منها، يبلغ طول كل منها من 5 إلى 10 سنوات ضوئية، وأنها قد تكون ندوباً غير ملتئمة لثقب أسود قديم عالي الطاقة مزق الغيوم الغازية المحيطة.

ولا يوجد لدى العلماء تفسير مؤكد لمصدر هذه الهياكل، ولا يزال الكثير عن وجودها لغزاً. لكن أحد التفسيرات المحتملة أنها تشكلت قبل بضعة ملايين من السنين.