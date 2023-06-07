حفرية ديناصور نادرة تعود إلى البرازيل

المصدر: (برازيليا - د ب أ)

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أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية، يوم الاثنين، أنه تم إعادة حفرية ديناصور إلى البرازيل، يحتمل أن تكون قد نقلت إلى ألمانيا بشكل غير قانوني، وأكدت الوزارة أن حفرية الديناصور المسمى «أوبيراجارا جوباتوس» وصلت إلى البرازيل يوم الأحد، وقام ممثلو الوزارات البرازيلية، والسفارة الألمانية وجامعة كاريري بفحص أجزائها.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية إيناسيو أرودا: «إن وزارة العلوم لم تدخر جهداً ليكون من الممكن إعادة أوبيراجارا، ومع ذلك لم نكن لننجح بدون حشد المجتمع العلمي البرازيلي»، وتابع: إن «الحكومة الألمانية أصغت إلى مناشداتنا وحققنا معاً هذا النصر».