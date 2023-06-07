أغلق باب الشركة بالسلاسل منعاً لهدر الموظفين الوقت

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استنفد مدير شركة جميع الإجراءات والتدابير الممكنة لجعل الموظفين يلتزمون بأوقات الدوام بدقة، فلم يكن أمامه إلا اللجوء إلى طريقة أخيرة جازمة، أثارت استغراب واستهجان الكثيرين على مواقع التواصل، إذ أمر مسؤولي الأمن بإغلاق الباب الرئيس بسلسلة حديدية. وحسب ما نشر موقع روسيا اليوم، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد موظفي الأمن الخاصين يغلق الباب الرئيس للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة.

وقال الحارس في المقطع إنه تلقى التوجيهات، من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة «كودينغ نينجاس» الهندية لتكنولوجيا المعلومات. وأثار الفيديو غضباً واسعاً، وعلى الإثر أصدرت الشركة بياناً أقرت فيه بالحادث، ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

وقالت الشركة في بيان رسمي: «نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخراً في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه».

وأكدت أن «هذا كان حادثاً منفرداً ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جار اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني».