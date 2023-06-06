مكة المكرمة تتصدر أعداد المطلقين والأرامل في السعودية

المصدر: البيان

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تصدرت مدينة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل، بحسب بيانات نشرتها أخيراً الهيئة العامة للإحصاء السعودية «تعداد السعودية 2022»، حيث بلغ إجمالي المطلقين المواطنين من فئة 15 عاما حتى 80 فأكثر 445.346، تشكل نسبة الذكور 21% فقط، في حين أن 79% من إجمالي المطلقين إناث، والأرامل 419.391، والذين لم يسبق لهم الزواج 4.872.301.

أما المتزوجون من السعوديين والسعوديات للفئة العمرية ذاتها، فبلغ إجمالي عددهم 6.523.586. وفقاً لصحيفة «مكة» السعودية.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة حالات الطلاق والترمل للسعوديين، من فئة 15 عاما فأكثر، رغم أنها تأتي ثانيا من حيث عدد السكان السعوديين فيها الفئة العمرية من 15 عاما فأكثر، بعد منطقة الرياض التي تصدرت أعداد السعوديين ممن لم يسبق لهم الزواج، وتصدرت كذلك في أعداد المتزوجين من السعوديين، فبلغت حالات الطلاق في مكة للذكور والإناث من السعوديين 121.313 حالة، والترمل 104.760 حالة، والذين لم يسبق لهم الزواج 1.106.066، والمتزوجون 1.462.869.

أما في الرياض فكان عدد المطلقين 118.216، والأرامل 86.441، ومن لم يسبق لهم الزواج 1.220.158، والمتزوجون 1.539.955، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.