وفاة وزير الصحة المصري الأسبق بأزمة قلبية

المصدر: البيان

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توفي اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة المصري الأسبق، عن عمر يناهز 67 عامًا، إثر أزمة قلبية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن راضي نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر لإجراء عملية قلب مفتوح لكن وافته المنية.

ويعد الدكتور أحمد عماد الدين ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، وتولى عدداً من المناصب منها وكيل كلية الطب جامعة عين شمس ، وعين عميدا للكلية بالانتخاب ، وكان وراء إنشاء أول وحدة متخصصة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والمريء بالجامعة ، وفي عهده درجت كلية الطب ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.