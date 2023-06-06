تغريم متسلق فرنسي شهير لنزعه أعمدة إرشادية

المصدر: (بونفيل - أ ف ب)

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فرضت محكمة فرنسية غرامة على المتسلق والمرشد الجبلي الفرنسي الشهير كريستوف بروفي قدرها 600 يورو بعدما أدانته بالسرقة لإزالته أعمدة إرشادية على أحد الممرات في جبل مون بلان.

وكان متسلق الجبال البالغ 62 عاماً المعروف بفتحه طرقاً عدة في المناطق الجليدية التي يتعدى ارتفاعها 3850 متراً في ثمانينات القرن العشرين، أزال أربعة أعمدة إرشادية، بينهما اثنان على الأراضي الفرنسية، وآخران في إيطاليا. وخلال محاكمته بتهمة السرقة، برّر بروفي نزعه الأعمدة برغبته في «الحؤول دون إقدام متسلقي جبال عديمي الخبرة على مجازفات».