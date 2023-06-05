خلّ التفاح يقتل 8 أشخاص في روسيا

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم، أن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات، بعد احتسائهم مشروباً يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك غربي روسيا.

وقال أليكسي روسكيخ، حاكم المنطقة، إن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية «مستر سيدر»، مشيراً إلى أنه تم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولجا في براميل سعتها 30 لتراً.

وأضاف روسكيخ: «يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول.

وذكر الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة.