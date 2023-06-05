يدفع 107 آلاف دولار ليصبح أطول من زوجته

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنفق أمريكي 107 آلاف دولار على جراحة إطالة الساق لزيادة طوله من 6 أقدام إلى 6 أقدام و7 بوصات، بعد أن وجد ساقيه قصيرتين جداً بالنسبة لجسده، وليصبح أطول من زوجته. وشعر بريان سانشيز (33 عاماً) أن جسده «غير متناسب» في يناير 2022 وأنه بدا «كإبهام ضخم». ويقول بريان من ولاية جورجيا حسب ما نشر موقع «24 الإلكتروني» إنه يأمل أن يشعر بأنه «على قمة العالم» بمجرد أن تلتئم الجروح الناجمة عن الجراحة باهظة الثمن، ومن المقرر أن يكون أطول بحوالي تسع بوصات من زوجته نيديا (30 عاماً).

واكتشف سمسار الرهن العقاري براين أنه قادر على التغلب على مخاوفه من خلال إجراء الجراحة في تركيا، لكن طبيعتها المعقدة تعني أنه يتعين عليه قلب البراغي المعلقة على ساقيه من الداخل والتعامل مع «الجروح المفتوحة المستمرة». وقال بريان: «زوجتي طويلة جداً، ولم يفصلنا عن بعضنا سوى ثلاث بوصات، ولكن بمجرد أن أتعافى تماماً، سيكون الفارق تسع بوصات ونصف بوصة».