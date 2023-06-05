المصدر: (دبي - البيان)

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وجد باحثون من جامعة توبنغن ومتحف الدولة لما قبل التاريخ في ألمانيا وجامعة ستراسبورغ في فرنسا، أن إنسان «نياندرتال» قد يكون أول من صنّع القطران الأسود، حيث أجرى الباحثون تحليلاً كيميائياً معقداً على القطع الأثرية لإنسان نياندرتال المصنوعة باستخدام قطران البتولا وهوعبارة عن مادة لزجة سوداء تستخدم منذ العصور القديمة لخصائصها اللاصقة المتنوعة والمضادة للماء وللميكروبات.

واستخدمها بعض أوائل البشر الذين عاشوا في أوروبا لربط أجزاء من أدواتهم معاً. ويمكن استخلاص المادة من لحاء البتولا باستخدام الحرارة، لكن العلماء يختلفون حول ما إذا كان إنسان نياندرتال قبل 200000 عام ينتج القطران عن قصد أم أنه مجرد نتيجة للاستمتاع بنار دافئة.

وتوضح الدراسة الأخيرة أن «البتولا القطران قد يوثق التكنولوجيا المتقدمة والتخطيط المستقبلي والقدرة الثقافية في إنسان نياندرتال»، وتشير النتائج إلى أن قطران إنسان نياندرتال، ليس نتيجة مصادفة «لعمليات غير مقصودة في حرائق الهواء الطلق»، ولكنه تقنية معقدة تحت الأرض، يجب التخطيط لها بعناية.