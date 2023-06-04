فيديو .. آلاف الطيور البحرية النافقة تثير حيرة كبيرة في تشيلي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكثر من 3500 طائر بحري نافق منذ السادس والعشرين من شهر مايو الماضي على شواطئ شمالي تشيلي.

في الفيديو المتداول، تظهر آلاف الطيور البحرية النافقة والتي تبين أنها من نوع "الغاق بوغانفيل"، التي تطلق عليها تسمية "غاق غواناي" في أمريكا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وعكف موظفون في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في تشيلي على الطيور النافقة التي انتشرت على شواطئ كوكيمبو، التي تبعد 400 كم شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.

وتوقعت بعض المصادر أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور، خاصة وأن الزراعة في تشيلي لم تكتشف السبب وراء نفوق هذه الطيور، حتى الآن.