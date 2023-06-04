آثار حيوان منقرض منذ 11 ألف عام على شاطئ بكاليفورنيا

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثرت امرأة بينما كانت تسير على شاطئ كاليفورنيا، على سن حيوان منغرسة وسط الرمال، تعود إلى حيوان مستودون المنقرض، إذ وجدت جينيفر شوه «جسماً» يبلغ طوله 30 سم يخرج من الرمال، أول من أمس ، على شاطئ ولاية ريو ديل مار الواقع في مقاطعة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا، طبقاً لما أورده موقع 24 الإلكتروني.

فالتقطت صوراً ونشرتها على فيسبوك، تطلب المساعدة. وجاء الجواب من واين تومسون، مستشار مجموعات علم الحفريات لمتحف سانتا كروز للتاريخ الطبيعي، الذي أكد أن هذا الجسم هو «ضرس بالية» لحيوان مستودون المنقرض منذ 10 آلاف إلى 11 ألف سنة مضت.