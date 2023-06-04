حريق بغابة مليئة بالذخيرة القديمة في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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أعلنت غرفة عمليات الإطفاء الألمانية أن نطاق حريق الغابة الذي اندلع بالقرب من بلدة يوتربورغ الواقعة في ولاية براندنبورغ الألمانية مساء الأربعاء الماضي يتسع.

وأوضح مدير العمليات ريكو فالنتين قبل ظهر أمس السبت: "إن الحريق يزداد اتساعا".

وأضاف أن الرياح أدت صباح السبت إلى تفاقم الوضع في الغابة.

وقالت متحدثة باسم المدينة في نفس اليوم: "لا نتوقع نهاية سريعة للحريق".

وأضافت أن قوات الإطفاء لا تتمكن من الوصول إلى النيران في الغابة لان خطر الذخيرة الملقاة في الأرض كبير للغاية.

وأردفت قبل ظهر السبت أن ما مجموعه 45 هكتارا في الغابة قد تضررت، وأن القرى المحيطة ليست في خطر.

وقال فالنتين إن طائرتي الإطفاء اللتين استخدمتا لإلقاء مياه الإطفاء مرارا وتكرارا على المنطقة المحترقة يوم الجمعة، توقفتا السبت عن الاستخدام، مبينا أن "طائرات الإطفاء لم يعد لها الأثر المأمول، ولم يكن كبيرا بما فيه الكفاية".

وأضاف أن قوات الإطفاء الآن متوجهة الآن إلى الغابة بعشر سيارات إطفاء أخرى.

وأضاف فالنتين أنه يجب إخماد النيران من ناحية الطريق حتى "لا تصل النيران إلى الغابة التالية".

تغطي منطقة التدريب العسكري السابقة التي اشتعل داخلها الحريق مساحة كبيرة للغاية.

وأذكر فالنتين السبت: "علينا أن نرى ما إذا كانت الرياح تتلاعب بنا"، معربا عن أمله في الهدوء وقبل كل شيء في هطول المطر.

ومع ذلك، وفقا لتوقعات الطقس في عطلة نهاية الأسبوع، فإن هطول الأمطار لا يلوح في الأفق.

وقال مدير العمليات في إشارة إلى صعوبة العملية: "الأمر يصيب بالإحباط".