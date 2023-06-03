وزارة الحج: غداً آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

المصدر: البيان

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حددت وزارة الحج والعمرة، يوم غد الأحد الموافق 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي، كآخرِ موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج؛ لافتة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م.

غدًا الأحد 15 ذو القعدة 1444هـ، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة، قبل موسم الحج.



تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال 🤲🏻#أذن_بالناس#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/3lxfjJGT0K — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 3, 2023