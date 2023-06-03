من سماء أبوظبي: تصوير كويكب من فئة الكويكبات القريبة من الأرض

المصدر: البيان

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قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي قبل قليل بتصوير الكويكب (2023 HO18)، وهو من فئة الكويكبات القريبة من الأرض وسيكون في أقرب مسافة من الأرض يوم غد الأحد 04 يونيو على مسافة 467 ألف كم من الأرض (نفس بعد القمر تقريبا)، وهي أقرب مسافة له خلال العشر سنوات القادمة. يسير بسرعة 17 ألف كم في الساعة، ويبلغ قطره 50 مترا، ويلمع بالقدر 16.