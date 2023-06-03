كبار السن الألمان اجتماعيون

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

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أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في ألمانيا ينخرطون بشكل كبير في الأسرة والمجتمع. ووفقاً لبيانات المسح الألماني لكبار السن (DEAS) 2020/‏‏‏‏21، الذي نشرت نتائجه صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة، أمس، فإن كبار السن يلعبون دوراً مهماً على سبيل المثال في رعاية أحفادهم ورعاية أقاربهم والعمل التطوعي.

وأوضحت البيانات أن نسبة كبيرة منهم أيضاً مهتمون بالسياسة بشدة، حيث تبلغ نسبتهم في المدن نحو 57 %، وفي المناطق الريفية حوالي 49 %. ووفقاً للبيانات، يشارك ما يقرب من ثلث كبار السن الذين لديهم أحفاد دون سن 14 عاماً في رعايتهم. ويدعم نحو 15 % منهم في المدن ونحو11 % في المناطق الريفية أفراداً من أسرهم بحاجة للرعاية.

كما ينخرط كبار السن أيضاً في أنشطة خارج نطاق الأسرة، حيث يشارك 23 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و90 عاماً في المدن في أعمال تطوعية، وتبلغ نسبتهم في المناطق الريفية نحو 17 %.