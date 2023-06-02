أمطار تؤثر على أول بث مباشر من نوعه من كوكب المريخ

المصدر: أ ب

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أرسلت مركبة فضائية أوروبية تدور حول المريخ أول بث مباشر من الكوكب الأحمر إلى الأرض بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاقها.

لكن الأمطار في إسبانيا كانت تؤثر على البث في بعض الأحيان.

قامت وكالة الفضاء الأوروبية بالبث المباشر، يوم الجمعة، من المركبة "مارس إكسبريس”.

استغرق الأمر ما يقرب من 17 دقيقة حتى تصل كل صورة إلى الأرض، من على بعد 200 مليون ميل تقريبا، ودقيقة أخرى للوصول إلى المحطات الأرضية.

تعطل الإرسال في بعض الأحيان بسبب الطقس في إسبانيا، موطن الهوائي المسؤول عن تلقي البث.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن البث المباشر من أماكن بعيدة هكذا يعد أمرا نادرا.