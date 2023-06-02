الألياف الدقيقة تؤذي الجهاز الهضمي للمحار

المصدر: (بريست ـــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤثر الألياف الدقيقة المتأتية من مجال تصنيع الألبسة بشكل سلبي في عملية التمثيل الغذائي لدى المحار، حتى لو كانت معدلاتها منخفضة، فيما يكون هذا التأثير أكبر مع الألياف الطبيعية، على ما بيّنت دراسة نُشرت في مجلة «إنفايرنمنتل بولوشن».

ونقل بيان عن كاميّ ديتريه المتخصصة في علم الأحياء البحرية بجامعة كاين-نورماندي الفرنسية قولها: «فوجئنا بالآثار الضارة للألياف الطبيعية في عملية الهضم لدى المحار ومناعة هذه الحيوانات المائية».

ولاحظت أن «خشونة سطح الألياف الطبيعية أكبر وتتسبب بالتهاب أشد في بطانة الجهاز الهضمي» لدى المحار. وتستخدم شركات تصنيع الألبسة ما يصل إلى 8 آلاف مكوّن كيميائي مختلف لتحسين جودة الألبسة أو لونها.