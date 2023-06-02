في نيوزيلندا.. مسح الوزن قبل دخول الطائرة

المصدر: (دبي ــ وكالات)

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سيتلقى المسافرون من مطار أوكلاند الدولي على الخطوط الجوية النيوزيلندية على مدار الأسابيع الخمسة المقبلة، وبالتحديد حتى الثاني من يوليو المقبل، مجموعة من التعليمات الجديدة، منها التحقق من وزن الراكب، حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن».

تنقل الشبكة عن شركة الطيران الوطنية أن هذه الإجراءات هي وسيلة لجمع البيانات بشأن وزن وتوزيع الطائرات، ضمن ما تطلق عليه «مسح وزن الركاب»، وفقاً لقناة الحرة.

وقال أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، أليستر جيمس، في بيان: «نزن كل شيء على متن الطائرة، بدءاً من البضائع إلى وجبات الطعام، إلى الأمتعة، سواء المشحونة أو المرافقة للراكب، والآن الركاب أنفسهم».