ثمانينية تقطع 1600 كم لدعم مرضى السرطان

المصدر: دبي ـــ البيان

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قامت امرأة مسنة تبلغ من العمر 85 عاماً، بجولة طويلة، قطعت فيها مسافة 1600 كم، تخليداً لذكرى أبنائها الثلاثة، الذين توفوا جميعاً في الأربعينيات من أعمارهم. تدعى هذه السيدة مافيس باترسون.

وكانت تعرف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الجدة «مافي»، خلال رحلتها التي استمرت شهراً عبر إسكتلندا. انطلقت الجدة «مافيس»، بحسب موقع «24 الإلكتروني»، في 29 أبريل، وفي 28 مايو، حققت هدفها الذي تسعى إليه.

وبعد الانتهاء من هذه الرحلة يوم الأحد الماضي، كانت مشاعرها جياشة، ومعنوياتها عالية جداً، وظهرت وهي تعانق حفيدها والدموع تملأ عينيها.

وقد جمعت الجدة «مافيس» مبلغاً ضخماً قدره 75 ألف دولار أمريكي، لدعم مؤسسة ماكميلان لمكافحة السرطان، تكريماً لأولادها الثلاثة الراحلين، الذين توفوا جميعاً في مدة وجيزة، بلغت أربع سنوات.

وقالت «مافيس»، إن تحديد أهداف سامية، ساعدها كثيراً في تقبل الخسارة، وإن دراجتها ساعدتها كثيراً. وتعد الجدة راكبة دراجة عريقة، حيث بدأت ركوب الدراجات في أوائل الخمسينيات من عمرها، وجالت بدراجتها عبر أمريكا، عندما كانت في الثانية والخمسين من عمرها، وتسلقت أيضاً جبل كليمنغارو.