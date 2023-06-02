كلاب الدنغو البرية لن تنقرض!

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وفقاً لبحث جديد، فإن مجموعات الدنغو البرية تعتبر سلالة نقية وليست هجينة، وبهذه النظرة تتحدى الدراسة الحديثة التي نُشرت في مجلة Molecular Ecology، الدراسات الأخرى التي زعمت أن كلاب الدنغو قد تنقرض بسبب اختلاطها بأنواع أخرى.

تشير الدراسة إلى أن الدراسات السابقة بالغت بشكل كبير في تقدير انتشار تهجين كلاب الدنغو، وأن الدنغو تختلف وراثياً عن الكلاب الأليفة، ولكن يمكن لها أن تتزاوج، وتعلل الدراسة ذلك بأن التكاثر عبر الأنواع، أو التهجين، يهدد الأنواع النقية، التي قد تصبح عرضة للانقراض عن طريق التخفيف الجيني.