جريمة مروّعة تهز أمريكا.. والقاتل طفل

المصدر: أ ف ب

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تسبب طفل في جريمة قتل مروعة هزَّت المجتمع بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقتل الطفل، عن طريق الخطأ، طفلة تبلغ أربع سنوات، بعدما أطلق النار عليها من مسدس في ضواحي شيكاغو، على ما أفاد بيان من الشرطة الأمريكية.

ووقع الحادث، الذي يمثل مؤشراً جديداً إلى الآثار السلبية لانتشار الأسلحة في الولايات المتحدة، أمس، قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، حين أُعلِمت الشرطة بأن طفلاً قد «أصاب بالخطأ طفلاً آخر، بعدما أطلق النار عليه من أحد الأسلحة فيما كانا في المنزل نفسه».

وذكرت الشرطة أن والد الطفلة، التي أصيبت بجروح قاتلة، والمالك القانوني للمسدس المستخدَم ومَن طلب المساعدة من الهيئة المختصة، أعلم المحققين أن المسدس كان موضوعاً في خزانة مرتفعة.

وهذا النوع من الحوادث المأسوية شائع في الولايات المتحدة، إذ يُقتل أو يصاب بأسلحة نارية سنوياً 19 ألف طفل، بحسب جمعية «إيفري تاون فور غَن سيفتي»، التي تكافح لفرض قيود إضافية على اقتناء الأسلحة.

وباتت الأسلحة النارية، تمثّل في عام 2020 السبب الرئيس لوفاة القاصرين الأمريكيين، مع تسجيل 4368 حالة وفاة، متقدّمةً على حوادث السير والوفاة بجرعات زائدة، بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.