الإعصار ماوار يضعف ويتجه نحو «أوكيناوا» اليابانية

المصدر: طوكيو - أ.ب

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ضعف إعصار ماوار، وتحول إلى عاصفة، بينما يتجه نحو أرخبيل أوكيناوا جنوبي اليابان. ورغم تراجع قوته تم إغلاق الشركات والمطار وقام الصيادون بإرساء قواربهم استعداداً.

وبدا العديد من السكان في ناها، عاصمة المحافظة، في جزيرة أوكيناوا الرئيسية، حيث يتمركز نحو 20 ألف جندي أمريكي، غير قلقين، حتى أثناء اتخاذهم الاحتياطات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن العاصفة، التي كانت في السابق إعصاراُ، ولكنها تحمل الآن رياحاً تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة، كانت حول مياكو، إحدى الجزر النائية في أوكيناوا، مشيرة إلى أنّ العاصفة قد تقترب من جزيرة أوكيناوا الرئيسية غداً الجمعة وتجلب عواصف مطيرة قوية في المنطقة.

وقال الصياد تاتسونوري ياماشيرو، 76 عاماً، إنه لم يكن قلقا جداً من العاصفة التي ضعفت، لافتاً إلى أنّ ماوار كان من الممكن أن تتسبب في أضرار إذا ضربت أوكيناوا عندما كانت إعصاراً. وأضاف: «إنها تضعف الآن، ولأن درجة حرارة الماء حول أوكيناوا ليست عالية جدا، فستستمر في التضاؤل».



وقال صياد آخر في أوكيناوا، ريو نينوما، 27 عاما، إنه ربط قاربه، ووضع حشوات على جوانبه حتى لا تصطدم به القوارب المجاورة، مضيفاً: «لقد اعتدنا على الأعاصير، رغم أن الإعصار الذي يأتي نحو أوكيناوا يبدو مبكرا بعض الشيء هذا العام».