رئيسة وزراء الدنمارك تستخدم GBT Chat لكتابة جزء من خطاب

المصدر: د ب ا

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حصلت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن على المقطع الافتتاحي لخطاب في البرلمان، مكتوبا بواسطة روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي" ، وهو برنامج حاسوبي مصمم لمحاكاة ذكية للمحادثات البشرية ومحل نقاش على نطاق واسع.

وذكرت فريدريكسن، وهي سياسية من الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" أنها تريد الإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، وهو أمر ملحوظ بالفعل في الوقت الحاضر، خلال خطابها في المناظرة، في نهاية العام البرلماني الدنماركي أمس الأربعاء.

وقالت فريدريكسن إنه لأمر رائع ومخيف على حد سواء، ما يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه في غضون ثوان، يمكن أن يكتب خطابا أو يحل مهمة جامعية أو يعد تقريرا أو يقوم بذلك بشكل مقنع للغاية، لدرجة أن قلة يعتقدون إنه ليس هناك إنسان، بل روبوت خلفه.

وتابعت "الذكاء الاصطناعي لم يعد المستقبل. إنه حقيقة".

وأضافت "وسيغير مجتمعنا- إلى حد أننا ببساطة لا نفهمه بعد".