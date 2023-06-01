قصة شاب عربي أصبح بطلاً في بلجيكا

المصدر: وكالات

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تمكن شاب جزائري من إنقاذ سيدة عجوز بعد سقوطها في أحد الأنهار بمدينة لييج البلجيكية.

وأصبح الشاب الجزائري نادر بشكات الذي يقيم بصفة غير قانونية بطلا لدى الرأي العام في بلجيكا، وذلك عقب إنقاذه سيدة مسنة من الموت غرقا في مياه نهر الميز (La Meuse).

وذكر موقع "l'algerie aujourdhui" الناطق بالفرنسية أن الحادثة جرت الجمعة الماضي بالقرب من بلدة بريسوكس في مقاطعة لييج، وذلك عندما كان نادر بشكات، البالغ من العمر 26 عاما، يسير بمحاذاة إحدى ضفتي نهر الميز، قبل أن يشاهد السيدة العجوز تصارع الموت، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الموقع الجزائري أن نادر لم يتردد لحظة في خلع ملابسه والقفز في مياه النهر البارد وسبح نحو السيدة وأمسك بها وأبقاها طافية حتى وصول فرق الإنقاذ.

وعلى الرغم من البرد القارس، تمكن نادر من إبقاء السيدة طافية على الماء لأكثر من خمسة عشر دقيقة، حتى وصول فرق المساعدة إلى الموقع، حيث جرت تهنئته على شجاعته كما علقت وسائل إعلام بلجيكية.

ولقي العمل البطولي إشادة من المارة الذين احتشدوا لمراقبة الموقف.

وأشادت العديد من الصحف البلجيكية بشجاعة الشاب الجزائري وإنسانيته، في حين أعرب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم له جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ إنسانة غريبة عنه.

كما طالب البعض بتسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة في بلجكيا.

وكان نادر قد وصل إلى أوروبا قبل نحو عامين بعد أن استقل أحد قوارب الموت في البحر المتوسط باتجاه القارة العجوز، حيث صرح الشاب الجزائري أن تلك الرحلة القاسية كلفته نحو 2500 يورو.

وأوضح أنه وبعد وصوله إلى إسبانيا غادر إلى فرنسا حيث قضى هناك فترة من الزمن قبل أن يتوجه إلى بلجيكا في شهر مارس الماضي.