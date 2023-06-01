الأردنيون يحتفلون بزفاف ولي العهد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على المهندسة السعودية رجوة آل سيف ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين "بالموكب الأحمر".

ويتألف الموكب من 20 سيارة لاند روفر حمراء ترافقها 10 دراجات نارية يستقلها 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.

ويسلك الموكب، الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بالأعلام وصور العروسين، وستبث محطات التلفزيون الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وبذلك يكون قصر زهران، الذي بني في عام 1957، قد احتضن عرس الجد الملك الراحل الحسين بن طلال على الأميرة منى والدة العاهل الأردني الحالي، وعرس الابن الملك عبد الله، وعرس الحفيد الحسين بن عبد الله.

وأعلن الأردن اليوم الخميس عطلة رسمية احتفالا بالزفاف.

بدأت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف ولي العهد (29 عاما)، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله والملكة رانيا، أمس الأربعاء وتستمر على مدى يومين. وبدأ ضيوف المملكة الوصول إلى العاصمة لحضور الاحتفالات، ومن المتوقع أن يحضرها قادة دول وشخصيات من دول صديقة.

ويحظى حفل الزفاف، الذي اكتسب وسم #نفرح_بالحسين على وسائل التواصل الاجتماعي، باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا.

ويقول علاء العويني إن "الأردن كله بيحتفل والحمد لله بنشهد أفراحا وطنية من عيد الاستقلال والآن زواج الأمير حسين".

ويضيف العويني (38 عاما)، الذي يعمل موظفا في القطاع الحكومي، "الحسين نعتبره واحد من اخواننا ونحن مبسوطين فيه وعرسه يوم وطني لازم نفرح فيه.

وتقول الطالبة في المرحلة الثانوية لين ياسين (15 عاما) "رح أطلع الشارع في خط سير الموكب حتى أشوف أميرنا وعروسته وألوح بإيدي إلهم وأحييهم".

وأضافت أنها ستشهد لأول مرة عرس أمير أردني وتشعر بحماس كبير لمشاهدة الاحتفالات والموكب الأحمر على أرض الواقع.

كانت الملكة رانيا قد أقامت مساء يوم الاثنين 22 مايو حفل "الحناء"، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات وقرى الأردن، ارتدت فيه العروس ثوبا يستلهم التراث السعودي من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصيرفي.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي في 17 أغسطس 2022 عن خطوبة ولي العهد، وجرت مراسم الخطوبة في الرياض في منزل والد العروس، وهي مهندسة معمارية ولدت في الرياض في 28 أبريل 1994.

وهذا هو العرس الثاني الذي تشهده العائلة الملكية الأردنية هذا العام إذ تزوجت الأميرة إيمان (27 عاما)، وهي الابنة الكبرى للعاهل الأردني، من جميل ألكساندر ترميوتس في حفل أقيم في مارس في عمان.