تخصصات علمية تحتاج الخبرة أكثر من الشهادات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة أمريكية أن بعض التخصصات الجامعية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا تتطلب في الواقع الدراسة لأربع سنوات أو أكثر، وأن أغلبها تحتاج الخبرة العملية أكثر من النظرية.

واستشهدت الدراسة حسب موقع «سكاي نيوز» بحوالي ثلث القوى العاملة في إحدى الولايات الأمريكية التي تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، اعتماداً على الخبرة العملية لا على التخصص الجامعي. وأشرف على الدراسة الموسعة عشر جهات علمية في الولايات المتحدة من أهمها جمعيات ونقابات المهندسين والعاملين في المجالات العلمية. وقال معدو الدراسة إن مهناً مثل هندسة الميكانيك والكهربائيين والتمريض والهندسة المعمارية، ليست بحاجة إلى سنوات طويلة في الدراسة.