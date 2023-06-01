المحامون يكرهون المستندات القانونية!

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة جديدة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن المحامين الذين يقدمون الوثائق القانونية لا يحبونها. ووجد الباحثون أنه بينما يمكن للمحامين تفسير واستدعاء المعلومات من المستندات القانونية بشكل أفضل من غير المحامين، إلا أنه لا يزال من السهل عليهم فهم المستندات نفسها عند ترجمتها إلى «اللغة الإنجليزية البسيطة». صنف المحامون أيضاً العقود المكتوبة باللغة الإنجليزية على أنها أعلى جودة بشكل عام، ومن المرجح أن يوقعها العميل، وقابلة للتنفيذ على قدم المساواة مع تلك المكتوبة بلغة القانون. وتشير النتائج إلى أن أساليب الكتابة القانونية التي لا يمكن اختراقها راسخة جيداً.