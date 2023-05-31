ناسا تعقد اجتماعاً علنياً عن الأجسام الطائرة المجهولة

المصدر: أ ب

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عقدت ناسا أولى اجتماعاتها العلنية عن الأجسام الطائرة المجهولة (يوفو) الأربعاء بعد عام على بدء دراسة في المشاهدات غير المفسرة.

بثت وكالة الفضاء الجلسة التي استغرقت ساعات وضمت لجنة من الخبراء المستقلين. تضمن الفريق 16 عالما وخبيرا اختارتهم ناسا ومنهم رائد الفضاء المتقاعد سكوت كيلي، أول أمريكي يقضي نحو عام في الفضاء.

وتعرض عدد من أعضاء اللجنة ”للإساءة على الانترنت” لوجودهم ضمن الفريق، وفقا لما قاله دان ايفانز من ناسا، مضيفا أن أمن ناسا يتعامل مع الأمر.

الدراسة خطوة أولى في محاولة تفسير المشاهدات الغامضة في السماء والتي أطلقت ناسا عليها اسم الظواهر الجوية المجهولة.

وتبحث المجموعة في المعلومات المعلنة المتاحة حول الأمر وما هو مطلوب بشكل إضافي لفهم ما يحدث في السماء، وفقا لعالم فيزياء الفضاء ديفيد سبيرغل، رئيس اللجنة ومدير مؤسسة سيمونز.

لم يشمل الاجتماع أي بيانات عسكرية سرية. وعقد الاجتماع في مقر ناسا في واشنطن، وشارك جمهور عن بعد.

ويتوقع صدور تقرير نهائي في أواخر يوليو.