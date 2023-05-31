تتصدر متسابقي «الركض خلف الجبنة» وهي فاقدة الوعي

المصدر: (دبي - البيان)

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أبت سيدة كندية إلا أن تحقق مرامها فتحقق الفوز في مسابقة جري تراثية غريبة في بريطانيا، اعتزمت قبلاً أن تشارك فيها فتنال الصدارة، حيث واصلت الجري خلف قالب كبير من الجبنة، رغم فقدانها الوعي بشكل جزئي، وذلك في حادثة أخافت الحاضرين وأمتعتهم.

وأظهرت لقطات فيديو عبر منصات التواصل، سقوط الكندية ديلاني إيرفينغ أثناء ملاحقتها الجبنة.. إلا أنها عادت وأصرت على الجري رغم وضوح حالها المترنحة.

وقالت إيرفينغ، 19 عاماً، إنها لم تدرك فوزها بالسباق إلا بعد أن استعادت وعيها في الخيمة الطبية، حسب ما ذكر موقع 24 الإلكتروني. وعبّرت السيدة الكندية عن سعادتها بالفوز، وأكدت أنها لم تتأثر بالسقوط، وأن السباق «جيد... الآن أتذكره»، وتابعت «أتذكر الركض، صدم رأسي، واستيقاظي في الخيمة»، حسب موقع «الغارديان».

وتعد مسابقة الجري خلف الجبنة في مدينة بروكوورث، رياضة قديمة وتقليد ريفي في جنوب غرب إنجلترا، حيث يتجمع الآلاف لمشاهدة المتسابقين يجرون خلف قالب من الجبنة المتدحرجة. وتتميز المسابقة ببساطتها وفكرتها الغريبة، إذ يوضع قالب الجبنة الصلب، على قمة هضبة، وبمجرد إطلاق الجبنة، يتسابق المشاركون خلفها لإمساكها.