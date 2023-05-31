الذكاء الاصطناعي في خدمة مرضى القلب

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا منظومة للذكاء الاصطناعي، يمكنها التمييز بين خمسة أنواع فرعية مختلفة من نوبات القلب، مما يزيد من سرعة تشخيص المرض، والحفاظ على حياة المرضى.

وقام فريق بحثي من كلية لندن الملكية بتحليل بيانات أكثر من 300 ألف مريض قلب، تبلغ أعمارهم 30 عاماً أو أكثر في بريطانيا على مدار 3 عقود، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي استطاعوا تحديد 5 أنواع فرعية من النوبات القلبية.وضمن جهود الدراسة، التي نشرتها دورية «ذي لانسيت ديجيتال هيلث»، استطاع الفريق البحثي ابتكار تطبيق إلكتروني متخصص في المجال، عالي الكفاءة.