مستقبل أفضل للكتاكيت والبشر!

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتم إعدام نحو 7 مليارات كتكوت ذكر بعمر يوم واحد بسبب أن الدجاج البياض لا يستخدم عادةً لإنتاج اللحوم، حيث يتم إعدام الذكور منها بشكل روتيني عن طريق سحقهم أحياء أو بالغاز في مفرخات الدجاج في جميع أنحاء العالم، لكن أخيراً عمل بعض العلماء على تطوير طرق جديدة للكشف عن نوع البيض قبل أن يفقس حتى لا يتم إعدامه، ففي دراسة جديدة، وجد علماء من جامعة كاليفورنيا أنهم يستطيعون اكتشاف جنس بيض الدجاج المخصب في وقت أبكر وأسرع من الطرق الأخرى قيد التطوير عن طريق «شم» المواد الكيميائية المنبعثة من البويضة.

يقول مؤلف الدراسة وعالم الأحياء وأخصائي أمراض النبات توم توربن: «وجدنا أن هناك مواد كيميائية متطايرة من البويضة، وهي رائحة يمكنك التقاطها وفرزها باستخدام أكواب الشفط المصنوعة خصيصًا من السيليكون لاستخراج هذه المركبات العضوية المتطايرة»، وعن طريق هذه الأكواب يمكن للفريق البحثي تحديد جنس الأجنة بدقة 80 بالمئة، ويمكنهم القيام بذلك بعد 8 أيام فقط من الحضانة واستخدام دقيقتين فقط من أخذ العينات.