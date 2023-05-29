رائد فضاء سعودي يشرح طريقة تحديد القبلة والصلاة في الفضاء

المصدر: البيان

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يتساءل الكثير من المسلمين حول العالم، عن طريقة تحديد جهة القبلة، وكيف يتمكن رواد الفضاء من الوضوء وأداء الصلاة وهم وضع انعدام للجاذبية.

وللإجابة عن هذه الأسئلة، نشر رائد الفضاء السعودي، علي القرني، مقطع فيديو قصير شرح من خلاله كيفية تحديد القبلة والصلاة والوضوء، خارج كوكب الأرض.

وقال القرني "هنا (محطة الفضاء الدولية) نطفو بشكل مستمر، ويمكن تحديد اتجاه القبلة عن طريق تثبيت أقدامنا باستخدام أحد الأجهزة المعدة لذلك".

وبعد تثبيت القدمين يستطيع الشخص الصلاة باتجاه كوكب الأرض، وفقا لحديثه في مقطع الفيديو.

وأشار رائد الفضاء السعودي إلى أن السجود "صعب جدا"، ويستعيض عن ذلك بالانحناء قدر الإمكان.

وشرح كيفية الوضوء في الفضاء، وذلك بترطيب "منشفة بعبوة مياه"، واستخدامها للمسح على أعضاء الجسم.