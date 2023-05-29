«الحاسوب الخزان» يتنبأ بالمستقبل!

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُظهر بعض الأبحاث أنَّ حاسوباً على هيئة خزّان ماء قد يتنبأ بالمستقبل، مثلما يفعل الإنسان تماماً، حيث يملأ الكمبيوتر البيانات بشكل مستمر، على عكس أجهزة الكمبيوتر الرقمية التي تمثل البيانات على أنها تتغير بشكل مفاجئ في حالة الثنائي «صفر» و«واحد»، ومفهوم الحاسوب الخزان، يتم فيه استبدال خوارزميات التعلم الآلي المصممة لأجهزة الكمبيوتر الرقمية بأنظمة فيزيائية تمثيلية.. ويستطيع الكمبيوتر التنبؤ بالعديد من العمليات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وأيضاً التنبؤ بأسواق المال، وحتى أنواع معينة من النشاط البشري.