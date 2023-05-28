البطريق والمناخ في بؤرة اهتمام معاهدة القارة القطبية الجنوبية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن تستضيف فنلندا "الاجتماع التشاوري السنوي لمعاهدة القارة القطبية الجنوبية" اعتبارا من اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يناقش أكثر من 300 مشارك الاهتمامات المشتركة المتعلقة بالقارة.

كما أنه من المقرر أن تركز أطراف المعاهدة على تحسين سبل حماية طيور البطريق وآثار تغير المناخ وزيادة السياحة في القطب الجنوبي خلال المؤتمر الذي يستمر حتى 8 يونيو.

وتعتزم فنلندا، التي تستضيف المؤتمر لأول مرة، انتهاز فرصة الاجتماع لوضع روابط بين المنطقتين القطبيتين فيما يتعلق بتغير المناخ. ولأول مرة، سيكون للمؤتمر يوم محدد للمناخ.

ودعت منظمة "تحالف القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي" البيئية أطراف "الاجتماع التشاوري السنوي لمعاهدة القارة القطبية الجنوبية" إلى وضع بطريق الإمبراطور المتوطن في القارة القطبية الجنوبية تحت حماية خاصة من خلال تحديد محميات جديدة.