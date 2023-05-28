أساليب علاج «واعدة» لفقدان السمع

المصدر: دبي - البيان

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ترجح دراسات كثيرة أن يعيش شخص من بين 10 أفراد، بحلول عام 2050، مع حالة من حالات فقدان السمع. وفي نسب كبيرة من أشكال هذه المشكلة، يمثل وسيمثل ضعف السمع الوراثي الأكثر صعوبة في العلاج، ما دفع العلماء لتكثيف تجاربهم بالشأن وتقديم حلول بديلة في علاجاته، وبحسب ورقة بحثية نشرت أخيراً بمجلة «العلاج الجيني»، تبث التجارب على نماذج الفئران، أملاً كبيراً في الخصوص، ذلك بالاعتماد على إحدى الأدوات الواعدة المستخدمة في العلاجات المناعية- ناقلات الفيروسات المرتبطة بالغدة (AAV)- والتي نجحت في تحفيز السمع.