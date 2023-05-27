تعامد الشمس على الكعبة المشرفة اليوم وغداً

المصدر: البيان

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تشهد ‎ مكة المكرمة اليوم وغداً ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة واختفاء ظل الكعبة بالكامل وقت أذان الظهر في تمام الساعة 12:18 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن الشمس ستتعامد على مكة المكرمة التي تقع على دائرة العرض 21° 25' 21'' N ، اليوم وغداً ، ويصبح ظل الزوال صفراً.

وأضاف أن هذا هو التعامد الأول من اثنين خلال العام ، حيث التعامد الآخر في 15 / 16 يوليو