تعامد الشمس على الكعبة المشرفة اليوم وغداً

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تشهد ‎ مكة المكرمة اليوم وغداً ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة واختفاء ظل الكعبة بالكامل وقت أذان الظهر في تمام الساعة 12:18 ظهرا بالتوقيت المحلي. 

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك  عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن الشمس ستتعامد على مكة المكرمة التي تقع على دائرة العرض 21° 25' 21'' N ، اليوم وغداً ، ويصبح ظل الزوال صفراً. 

وأضاف أن هذا هو التعامد الأول من اثنين خلال العام ، حيث التعامد الآخر في 15 / 16 يوليو

 

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