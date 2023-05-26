راكب يفتح باب طائرة أثناء تحليقها

المصدر: أ ب

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أقدم راكب على فتح باب طائرة تابعة لكوريا الجنوبية أثناء تحليقها.

وكشف مسؤولون حكوميون وشركات طيران أن الراكب فتح باباً على متن رحلة تابعة لشركة طيران آسيانا قبل أن تهبط بسلام في مطار كوري جنوبي، اليوم.

وأوضحت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن ركاب الطائرة حاولوا منع الرجل من فتح الباب، لكنه تمكَّن من فتحه بشكل جزئي نهاية الأمر.

وكانت الطائرة، التي تقل 194 شخصاً، متجهة إلى مدينة دايجو جنوب شرقي كوريا الجنوبية قادمةً من جزيرة جيجو جنوبي البلاد.

وتستغرق تلك الرحلة في العادة ساعة واحدة، ولم تفصح السلطات على الفور عن المدة التي ظل الباب خلالها مفتوحاً.

وبحسب شركة الطيران، فإن الشرطة اعتقلت ذلك الشخص المجهول الذي فتح الباب، والذي لم تعرف دوافعه على الفور.

وكان بين ركاب الطائرة رياضيون يعتزمون حضور سباقات المضمار والميدان في أولسان، وهي مدينة أخرى تقع جنوب شرقي البلاد أيضاً.

وذكر مسؤولون بوزارة النقل أن الواقعة أصابت عدداً من ركاب الطائرة بالرعب، غير أنها لم تسفر عن إصابة أحد، بالرغم من نقل البعض إلى المستشفى لإجراء تقييم وفحوص.