السلطات اليابانية توقف رجلاً إثر قتله امرأتين وشرطيين

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة اليابانية أنّها أوقفت فجر الجمعة رجلاً تحصّن في مزرعة بوسط البلاد حيث قتل قبل ساعات من ذلك أربعة أشخاص، هم امرأتان وشرطيان، في هجوم نفّذه بسكين وسلاح ناري.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء أنّ الشرطة ألقت القبض على المهاجم خارج المزرعة القريبة من مدينة ناكانو في مقاطعة ناغانو، مشيرة إلى أنّ الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هم شرطيان وامرأتان.

وأوضحت أنّ إحدى المرأتين قضت في الحال والأخرى مسنّة توفيت لاحقاً متأثّرة بجروحها.

من جهته، قال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ المشتبه به أوقف قرابة الساعة الرابعة والنصف من فجر الجمعة.

وهذا واحد من أعمال العنف النادرة جدّاً في اليابان، البلد الذي يمتاز بمعدّل جرائم قتل منخفض جدّاً وحيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة.

وبحسب وكالة كيودو للأنباء فإنّ المشتبه به اختبأ لساعات عدّة في المزرعة المملوكة لوالده الذي يرأس مجلس بلدية ناكانو.

ويُعتقد أنّ المهاجم طعن المرأتين بساطور قبل أن يستخدم بندقية صيد لإطلاق النار على الشرطيين اللذين وصلا إلى موقع الهجوم تلبية لنداء استغاثة.

والشرطيان القتيلان هما يوشيكي تاماي (46 عاماً) وتاكو إيكوتشي (61 عاماً).