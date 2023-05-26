مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المصدر: د ب ا

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توفي رجل إثر هطول أمطار غزيرة في مقاطعة أفيلينو في إقليم كامبانيا جنوبي إيطاليا.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من الإقليم قرب نابولي بعد ظهر أمس الخميس.

ووفقا لمعلومات أولية نشرتها وكالة أنباء أنسا ووكالة أنباء آكي الإيطاليتين، فإن الرجل تعرض للدهس من سيارته الخاصة، التي كانت تجرفها مياه الفيضانات.

وذكرت الوكالتان أن الرجل كان قد تم الإبلاغ عن فقدانه في وقت سابق.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها فرقة الإطفاء الإيطالية عبر تويتر الطرق والممرات الريفية تفيض بالمياه بعد موجات من الأمطار الغزيرة والبرد.

وبحسب رجال الإطفاء، فإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. والمناطق الأكثر تضررا هي بلديات فورينو و سيلزي ومونتورو.

وفي الأسبوع الماضي فقط، شهدت إيطاليا فيضانات كارثية في الشمال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.