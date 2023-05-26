المصدر: دبي ــ البيان

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قال باحثون أمريكيون إن العاصفة الرعدية يمكن إعادة تكوينها على مستوى جزيئات مفردة، وتصبح فعلياً مصدراً لا نهاية له للطاقة.

ولطالما تعامل العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أمهيرست (UMass Amherst) مع مشكلة توليد الكهرباء من الهواء، وقد كانوا يجرون تجارب على مزارع بكتيريا Geobacter Sulfurreducens منذ سنوات عديدة. وفي سلسلة من الأوراق العلمية، أظهر الباحثون، حسب موقع 24 الإلكتروني، أن الهياكل النانوية المصنوعة من البكتيريا وفضلاتها قادرة على توليد الكهرباء.

وتنتج البكتيريا خيوطاً بروتينية بسمك نانومتر، ما يخلق بيئة لامتصاص موثوق للرطوبة من الهواء، على سبيل المثال، بناءً على التطور، قدم العلماء رقعة تولد الكهرباء عند جمع عرق الإنسان.

وأدى المزيد من العمل لتحسين مولد «الهواء» إلى اكتشاف مذهل، واتضح أن البكتيريا ليست ضرورية على الإطلاق، ويمكن صنع المولد من مجموعة متنوعة من المواد المتاحة بسهولة، ولكن الشيء الرئيسي هو تلبية شروط معينة. المفتاح إلى ذلك هو إنشاء فرق رطوبة.