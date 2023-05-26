هل يهجر الإنسان المحراث؟

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف علماء في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، أن ثمّة طريقة لزراعة التربة، يمكنها إنقاذ التآكل المتزايد في التربة السطحية، حيث فقدت الولايات المتحدة في منطقة الغرب الأوسط 57.6 مليار طن من التربة السطحية، بسبب الممارسات الزراعية على مدى 160 عاماً الماضية، ولا يزال معدل التآكل أعلى 25 مرة من المتوسط الطبيعي، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ويقول الباحثون في ورقة بحثية، نشرت الخميس في مجلة Earth's Future، إنّ الزراعة بدون حراثة، والتي تُمارس حالياً على 40 في المئة من الأراضي الزراعية، يمكن أن توسع مستوى خصوبة التربة وتحافظ عليها.